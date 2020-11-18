شكرا لقرائتكم خبر عن يومان تفصل صلاح عبدالله عن الانتهاء من تصوير "هجمة مرتدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتبقى للنجم صلاح عبدالله يومان على الانتهاء من تصوير مسلسل "هجمة مرتدة" بطولة النجم أحمد عز وهند صبرى ويعتبر من الأعمال المتوقع لها المنافسة بقوة بموسم دراما رمضان 2021، خاصة أنه يضم مجموعة كبيرة من نجوم الصف الأول، فضلا عن تناوله لقصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.

ويشارك في بطولته، إلى جانب أحمد عز وهند صبرى، كل من هشام سليم وماجدة زكى ونضال الشافعى، وندا موسى، ومايان السيد، ويوسف عثمان، وخالد أنور وهاجر الشرنوبى ومحمد جمعة وآخرون من النجوم‪.

من ناحية أخرى، يشارك النجم صلاح عبدالله ضمن أحداث مسلسل "في يوم وليلة" ويجسد من خلاله دور والد بطل العمل النجم أحمد رزق، ويشارك في بطولته كل من آيتن عامر، داليا مصطفى، نضال الشافعى، ولاء الشريف، محمد جمعة، محمد مهران وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه فى 35 حلقة للعرض في الموسم الشتوى ومن تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل .

ويظهر النجم صلاح عبد الله كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل "إسعاف يونس" الذى يعد أولى بطولات الفنان محمد أنور المطلقة، ويتم عرضه على منصة watch it الرقمية المصرية خلال الفترة المقبلة، ويجسد أنور من خلاله شخصية دكتور، من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، ومن إخراج معتز التونى، وإنتاج سينرجى، حيث يعد المسلسل ثانى المسلسلات التي تقوم على إنتاجها وتعرض على منصة watch it بعدما قدمت منذ فترة مسلسل "شديد الخطورة" بطولة الفنان أحمد العوضى وريم مصطفى، ومن إخراج حسام على.

مسلسل "إسعاف يونس" يشارك في بطولته الفنان محمد أنور، سارة سلامة، محمد على رزق، رحاب عرفه، منه عرفة، هناء الشوربجى، أحمد محارب، وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عد كبير من ضيوف الشرف الذين يشاركون في كل حلقة منهم أحمد فهمى وكريم محمود عبدالعزيز ومحمد محمود وآخرون.