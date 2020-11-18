شكرا لقرائتكم خبر عن شهيرة: محمود يس سجل القرآن بصوته ولكننى لا أملك أى نسخة منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة شهيرة عن شائعة الخلاف بين ابنتها رانيا وأميرة ابنة الراحلة رجاء الجداوى: "إن هذه الشائعة لا أساس لها من الصحة، فقد قيل إن رانيا قد غضبت بسبب تصريح أميرة أن الفنان محمود يس لم يتذكر سوى رجاء الجداوى، وأتذكر أن فى مرة سألته عن رجاء عندما ظهرت على الشاشة وقال لى اسمها ففرحت جدا لأنه كان لم يرها منذ فترة طويلة، فاتصلت بها على الفور وقلت لها إنه تذكر اسمها فبكت من الفرحة وتحدثت إليه".

وأضافت شهيرة، أثناء لقائها ببرنامج واحد من الناس الذى يقدمه الإعلامى عمرو الليثى ويذاع على قناة الحياة: "محمود يس سجل القرآن الكريم بصوته ولكنه لم يتقاض عنه مقابلا كما كان لا يتقاضى أيضا على أى أجر عن عمل وطنى، ولكنى لا أعرف مكان أى نسخة لهذا التسجيل، وأتمنى أن أعثر عليها كى يتم إذاعتها"، وتابعت الفنانة شهيرة: "زواجنا استمر خمسين عاما وسر نجاحه هو الحب المتبادل والتغاضى عن الأخطاء، ومحمود كان مؤدب وخلوق فى بيته".

يذكر أن محمود ياسين توفى عن عمر يناهز ٧٩ عامًا، بعد صراع طويل مع المرض. ولد محمود فؤاد محمود ياسين في مدينة بورسعيد عام 1941 وتعلق بالمسرح منذ أن كان في المرحلة الإعدادية من خلال (نادي المسرح) في بورسعيد وكان حلمه آنذاك أن يقف في يوم ما على خشبة المسرح القومي. انتقل إلى القاهرة للالتحاق بالجامعة وتخرج في كلية الحقوق.

حقق حلمه بالانضمام للمسرح القومي الذي قدم عليه وعلى المسارح الأخرى عشرات الأعمال المميزة مثل (ليلى والمجنون) و(الخديوي) و(حدث في أكتوبر) و(عودة الغائب) و(الزيارة انتهت) و(بداية ونهاية) و(البهلوان)، ومن أعماله السينمائية " نحن لا نزرع الشوك، الباطنية، أنف وثلاث عيون " وشارك فى الأفلام العسكرية مثل " الوفاء العظيم " " والرصاصة لا تزال فى جيبى".

وفي التليفزيون قدم عشرات المسلسلات منها "الدوامة" و"غدا تتفتح الزهور" و" مذكرات زوج" و" اللقاء الثاني" و" أخو البنات" و"اليقين" و" العصيان" و"سوق العصر"، و"وعد ومش مكتوب" و"ضد التيار" و"رياح الشرق" و"أبوحنيفة النعمان".