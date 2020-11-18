شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى: ضد أى فنان يتجوز فنانة ويقعدها فى البيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، أنه ضد أى فنان يتجوز فنانة ثم يقعدها بعد الجواز، قائلا" ضد أن ممثل يتجوز ممثلة ويقولها قعدى فى البيت هى مكنتش بتعمل حاجه غلط دى موهبة من عند ربنا، أنا اتقدمت لروجينا وهى عندها طموح تبقى ممثلة ناجحة وشاطرة لازم اقف جنبها واشجعها ".

وروى أشرف زكى، خلال برنامج صاحبة السعادة للنجمة إسعاد يونس المذاع على قناة dmc تفاصيل شراءه بدلة الخطوبة، قائلا:" قبل يوم واحد من الخطوبة نزلت مع وحيد سيف، ندور على البدلة لفينا دخلت محل لقيتها وقتها500 جنيه قللته غالية أوى روحنا محل تانى لقيت واحدة حلوة ومضبوطة قام وحيد سيف جابها ليا هدية الخطوبة".

ثم تحدثت روجينا عن هدية فؤاد خليل لها أثناء شراء الشبكة قائلة:" دخلت المحل اشوف الشبكة فضل يقولى دورى على حاجه حلوة لحد ما لقيت اللى عجبنى وجبهولى هدية، مضيفه كان فنان جميل جدا".

يذكر أن برنامج "صاحبة السعادة"، تقدمه الفنانة إسعاد يونس، يومى الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع على قناة "dmc"، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساء.