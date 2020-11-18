شكرا لقرائتكم خبر عن إريانا جراند تطلق كليب أغنيتها "34+35" ويحقق 500 ألف مشاهدة فى ساعتين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت النجمة العالمية إريانا جراند كليبها الجديد الذى يحمل اسم "34+35"، وذلك على قناة جراند الخاصة على موقع الفيديو يوتيوب، والكليب من إخراج المخرج الكندى "Director X". واستطاع كليب "34+35" خلال ساعتين فقط من إطلاقه أن يحقق 500 ألف مشاهدة على يوتيوب. "34+35" هى ثانى أغنية يتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب من ألبوم إريانا جراند الأخير الذى حمل اسم "Positions" والذى أطلق فى 30 أكتوبر الماضى. كلمات إحدى مقاطه الأغنية: You might think I’m crazy The way I been craving If I put it quite plainly Just gimme them babies So what you doing tonight? Better say doing you right Watching movies but we aint seen a thing tonight I don’t wanna keep you up But show me can you keep it up ‘Cause then I’ll have to keep you up Shit maybe I’mma keep you up, boy I been drinking coffee And I been eating healthy You know I keep it squeaky Saving up my energy

من الكليب (1)

من الكليب (2)

من الكليب (3)

من الكليب (4)

من الكليب (5)

من الكليب (6)

من الكليب (7)

من الكليب (8)

من الكليب (9)

من الكليب (10)

كانت هذه تفاصيل خبر إريانا جراند تطلق كليب أغنيتها "34+35" ويحقق 500 ألف مشاهدة فى ساعتين.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.