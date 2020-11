شكرا لقرائتكم خبر عن إريانا جراند تطلق كليب أغنيتها "34+35" ويحقق 500 ألف مشاهدة فى ساعتين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت النجمة العالمية إريانا جراند كليبها الجديد الذى يحمل اسم "34+35"، وذلك على قناة جراند الخاصة على موقع الفيديو يوتيوب، والكليب من إخراج المخرج الكندى "Director X".

واستطاع كليب "34+35" خلال ساعتين فقط من إطلاقه أن يحقق 500 ألف مشاهدة على يوتيوب.

"34+35" هى ثانى أغنية يتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب من ألبوم إريانا جراند الأخير الذى حمل اسم "Positions" والذى أطلق فى 30 أكتوبر الماضى.

You might think I’m crazy

The way I been craving

If I put it quite plainly

Just gimme them babies

So what you doing tonight?

Better say doing you right

Watching movies but we aint seen a thing tonight

I don’t wanna keep you up

But show me can you keep it up

‘Cause then I’ll have to keep you up

Shit maybe I’mma keep you up, boy

I been drinking coffee

And I been eating healthy

You know I keep it squeaky

Saving up my energy



من الكليب (1)



من الكليب (2)



من الكليب (3)



من الكليب (4)



من الكليب (5)



من الكليب (6)



من الكليب (7)



من الكليب (8)



من الكليب (9)