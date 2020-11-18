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شكرا لقرائتكم خبر عن إريانا جراند تطلق كليب أغنيتها "34+35" ويحقق 500 ألف مشاهدة فى ساعتين.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت النجمة العالمية إريانا جراند كليبها الجديد الذى يحمل اسم "34+35"، وذلك على قناة جراند الخاصة على موقع الفيديو يوتيوب، والكليب من إخراج المخرج الكندى "Director X".
واستطاع كليب "34+35" خلال ساعتين فقط من إطلاقه أن يحقق 500 ألف مشاهدة على يوتيوب.
"34+35" هى ثانى أغنية يتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب من ألبوم إريانا جراند الأخير الذى حمل اسم "Positions" والذى أطلق فى 30 أكتوبر الماضى.
كلمات إحدى مقاطه الأغنية:
You might think I’m crazy
The way I been craving
If I put it quite plainly
Just gimme them babies
So what you doing tonight?
Better say doing you right
Watching movies but we aint seen a thing tonight
I don’t wanna keep you up
But show me can you keep it up
‘Cause then I’ll have to keep you up
Shit maybe I’mma keep you up, boy
I been drinking coffee
And I been eating healthy
You know I keep it squeaky
Saving up my energy
من الكليب (1)
من الكليب (2)
من الكليب (3)
من الكليب (4)
من الكليب (5)
من الكليب (6)
من الكليب (7)
من الكليب (8)
من الكليب (9)
من الكليب (10)
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