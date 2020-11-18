شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة شهيرة: كنت لمحمود يس أما فى الأربع سنوات الأخيرة وأشكر الله على ذلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة شهيرة، أن الفنان الراحل محمود يس قد حكى لها عن قصة حبه الأولى "محاسن" التى توفت فى حادث سير ولا أدرى هل ظلت عايشة بداخله أم لا ولكنها كانت فترة مبكرة جدا من حياته، وتابعت كنت بغير عليه جدا ولكنى لم أغير من القبلات فى الأفلام فكنت دائما أتذكر القبلة التى قبلنى إياها فى أول فيلم وكنت حينها مرتبطين ولكنى أثناء التصوير لم أشعر بأى مشاعر فماذا عن القبلة لأحد زميلاته.

وأضافت الفنانة شهيرة أثناء لقاءها ببرنامج واحد من الناس الذى يقدمه الإعلامى عمرو الليثى، ويذاع على قناة الحياة، كان هناك أكثر من زميلة له تريد أن تتزوجه حتى بعدما أن تزوج وقام بجرح أحدهم أمام الجميع ذات مرة عندما علم بأننى قد عرفت، محمود كان رجل إستثنائى بكل المقاييس، كام سايب إيده ورجله ليا.

وتابعت الفنانة شهيرة، محمود كان يدلعنى لأخر لحظة فى حياته فأتذكر أنه عندما قررت أن أقص شعرى فى الايام القليلة الماضية وأخذت رأيه أخذ يتغزل فى كثيرا، وعندما كنا نتشاجر كنت أنا من أقوم لمصالحته، فمحمود كان أبنى فى الأربع سنوات الماضية وكنت أم له بمعنى الكلمة، وأشكر الله أنه أعطانى الفرصة أن أكون فى هذا المكان.