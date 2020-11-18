شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا تسخر من شكلها وقت الخطوبة: كنت ضاربة شعرى والفستان غريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف زكى، إن زواجه من روجينا قصة كفاح، وأنه بداء معها من الصفر حيث لم يكن يملك شىء وقتها.

واسترجع الزوجان أشرف زكى و روجينا، ذكريات خطوبتهما فى برنامج صاحبة السعادة لإسعاد يونس المذاع عبر قناة dmc، قائلا:"وقت الخطوبة جه أشرف عبد الباقى قالى عندى مسرحية وهبعتلك فقرة للخطوبة، جه مطرب شعبى بعته أشرف اترسم عاليا أوى، ولما شاف فرقة حسن الأسمر وفرقة مدحت صالح داخلين قال هفضل قاعد، والحمد الله كل اللى عزمناهم جم".

كما سخرت روجينا من شكلها و قت الخطوبة، قائلة" كنا شكل و بقينا شكل وضربة شعرى والفستان غريب أحمر وأبيض، ثم قال أشرف زكى: أنا فاكر أوى الفستان جبناه من فين من العبودى، المستشارمرتضى منصور قالى هات الفستان من هناك".

يذكر أن برنامج "صاحبة السعادة"، تقدمه الفنانة إسعاد يونس، يومى الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع على قناة "dmc"، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساء.