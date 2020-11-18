أحمد حلمي يسخر من دبلجة فيلمه “عسل أسود”

متابعة بتجـــــــــــرد: سخر الفنان أحمد حلمي من مشهد مدبلج باللغة الألمانية من فيلمه “عسل أسود”، حيث نشر المشهد عبر خاصية القصص القصيرة الملحقة بحسابه على “إنستغرام” معبرًا عن ضحكه على هذه الدبلجة الساخرة.

وظهر في الدبلجة استخدام ألفاظ من المشهد والتي قيلت باللهجة المصرية كما هي ووضعها في سياق اللغة الألمانية، مما أضفى نوعاً من الكوميديا الساخرة على المشهد ككل.

فيلم “عسل أسود” يحكي قصة الشاب مصري، الذي هاجر لأمريكا مع والديه وهو في العاشرة من عمره، وبعد 20 عامًا يعود رغبة في الاستقرار، ويواجه العديد من المفارقات الناتجة عن اختلاف الزمن والثقافات حيث يحمل جواز سفر أمريكي وهو ما يجعل الجميع يتعامل معه معاملة حسنة إلي أن يتعرض لحادث يفقد فيه الجواز فتتغير معاملة الجميع إلى النقيض.

الفيلم بطولة أحمد حلمي وشاركه البطولة إدوارد وإنعام سالوسة ولطفي لبيب ويوسف داود وأحمد راتب وإيمي سمير غانم، ومن تأليف خالد دياب، وإخراج خالد مرعي، وإنتاج عام 2010.