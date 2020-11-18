الصورة الأولى لـ محمد عساف من شهر العسل

متابعة بتجــــــــــــرد: نشر النجم الفلسطيني محمد عساف الصورة الأولى له من شهر العسل، إذ أطل عساف على متابعيه في السوشيال ميديا بعد انتهاء الحجر المنزلي الذي كان ملتزماً به منذ وصوله إلى لندن لقضاء شهر العسل برفقة زوجته “ريم عودة”، وعلق: “يسعد مساكم جميعاً بالحب والخيرات”.

وكان عساف قد ظهر قبل فترة في فيديو مباشر عبر الستوري بعد مضي حوالي الـ3 أشهر على زواجه، يكشف عن سفره مع زوجته إلى لندن لقضاء شهر العسل، ولكن المفاجأة التي كانت في انتظار عساف وريم هناك هي إعلان الحجر المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا، واضطرارهما إلى الالتزام بالحجر لمدة أسبوعين في الفندق.

أما من الناحية الفنية فكشف عساف عن استعداده لطرح أغنية عراقية جديدة فور عودته لدبي مطلع شهر ديسمبر المقبل.