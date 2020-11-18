شكرا لقرائتكم خبر عن البيه البواب والمحامى وتاجر المخدرات أدوار لا ننساها فى ذكرى ميلاد أحمد زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الأربعاء ذكرى ميلاد النجم الكبير الراحل أحمد زكى، الذى يعد من أعظم النجوم موهبةً في تاريخ السينما العربية، عُرف بموهبته الكبيرة وقدرته على انتحال الشخصيات ببراعة، اشتهر أيضًا بكثافة أدواره، كان شخصاً ودوداً وذا خلق حسبما وصفه زملاؤه الفنانون، لقبوه بإمبراطور الفن في مصر والوطن العربى، قدم العديد من الأدوار التي ما زالت عالقة في أذهان الجمهور بشكل جيد، قدم منها المحامى، والبواب، وتاجر المخدرات، وأدوارا كثيرة عبرت عن أغلب شخصيات المجتمع.

وُلد أحمد زكي في مدينة الزقازيق، تخرج فى المدرسة الصناعية في الزقازيق عام 1967، ثمّ سافر إلى القاهرة لدراسة السينما، تخرج فى معهد القاهرة للفنون المسرحية عام 1974.

بدأ مشواره نحو النجومية عندما قدم دور البطولة في المسرحية الكوميدية "العيال كبرت" عام 1978، ثم انتقل إلى التمثيل التليفزيوني مؤديًا دور عميد الأدب العربى طه حسين في مسلسل الأيام.

أول أفلامه كان "أبناء الصمت" عام 1974. وفي عام 1980 كان قد مثّل ستة أفلامٍ بما فيها "الإسكندرية ليه؟" وهو من إخراج المخرج العبقري يوسف شاهين. وتُقدّر أفلام أحمد بأكثر من 60 فيلمًا على مدار حياته.