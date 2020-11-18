شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زكى.. جوجل يحتفل بالذكرى 71 لميلاد إمبراطور السينما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل موقع البحث الأشهر عالميا، بالذكرى الواحد والسبعين، لميلاد إمبراطور السينما المصرية الفنان الراحل أحمد زكى، الذى يحل ميلاده اليوم، حيث إنه مواليد 18 نوفمبر عام 1949، فى مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وقام بتغيير واجهته المعتادة بصورة للفنان الراحل.



جوجل

بدأ أحمد زكى، مشواره نحو النجومية عندما قدم دور البطولة فى المسرحية الكوميدية "العيال كبرت" عام 1978، ثم انتقل إلى التمثيل التليفزيونى مؤديًا دور عميد الأدب العربى طه حسين فى مسلسل الأيام.

أول أفلامه كان "أبناء الصمت" عام 1974، وفى عام 1980 كان قد مثّل ستة أفلامٍ بما فيها "الإسكندرية ليه؟" وهو من إخراج المخرج العبقرى يوسف شاهين، وتُقدّر أفلام أحمد بأكثر من 60 فيلمًا على مدار حياته.

ويعتبر الفنان الراحل أحمد زكى، ثالث أكثر الممثلين فى قائمة أفضل 100 فيلم مصرى عام 1996 حيث شملت القائمة 6 أفلام له، هى البريء، زوجة رجل مهم، الحب فوق هضبة الهرم، إسكندرية ليه، أحلام هند وكاميليا وأبناء الصمت.

حصل أحمد زكى، على عدة جوائز وتكريم من بينها مهرجان الإسكندرية عام 1989، ومهرجان القاهرة السينمائى عام 1990، وتوفى فى 27 مارس عام 2005 بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة.