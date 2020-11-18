شكرا لقرائتكم خبر عن شهيرة: وحيد حامد أراد مشاركة محمود ياسين بالجماعة 2 وحالته الصحية لم تسمح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة شهيرة إن المخرج وحيد حامد تواصل معها واراد مشاركة محمود ياسين بمسلسل الجامعة الجزء الثانى، وأكد لها أنه يكتب الجزء الثانى من المسلسل وفى دماغه محمود ياسين، ولكنها أجابت عليه بأنه لن يستطيع بسبب حالته الصحية، وأعتذرت له كما أعتذرت أيضا عن الكثير من الأعمال التى عرضت عليه .

وأضافت شهيرة خلال لقاءها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على قناة الحياة، أنه بالرغم من حالته الصحية إلا أنه كان دائما بيفكر في الشغل وعاوز يمثل ويشتغل أكثر وأكثر، وأكدت أنه كان بالنسبة لها الحياة وكانت أخر كلماته لها "خدى بالك من نفسك ومن الأولاد" .

وكان محمود ياسين توفي خلال الأسابيع الماضية عن عمر يناهز ٧٩ عامًا ، بعد صراع طويل مع المرض ، وقد ولد محمود فؤاد محمود ياسين في مدينة بورسعيد عام 1941 وتعلق بالمسرح منذ أن كان في المرحلة الإعدادية من خلال (نادي المسرح) في بورسعيد وكان حلمه آنذاك أن يقف في يوم ما على خشبة المسرح القومي. انتقل إلى القاهرة للالتحاق بالجامعة وتخرج في كلية الحقوق.

حقق حلمه بالانضمام للمسرح القومي الذي قدم عليه وعلى المسارح الأخرى عشرات الأعمال المميزة مثل (ليلى والمجنون) و(الخديوي) و(حدث في أكتوبر) و(عودة الغائب) و(الزيارة انتهت) و(بداية ونهاية) و(البهلوان)، ومن أعماله السينمائية " نحن لا نزرع الشوك ، الباطنية ، أنف وثلاث عيون " وشارك فى الأفلام العسكرية مثل " الوفاء العظيم " " والرصاصة لا تزال فى جيبى" .

وفي التلفزيون قدم عشرات المسلسلات منها " الدوامة"و"غدا تتفتح الزهور" و" مذكرات زوج" و" اللقاء الثاني" و" أخو البنات" و "اليقين" و" العصيان" و(سوق العصر) و" وعد ومش مكتوب " و" ضد التيار" و" رياح الشرق " و" أبوحنيفة النعمان " .