شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة شهيرة تروى بداية قصة حبها بالراحل محمود ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة شهيرة خلال لقاءها ببرنامج واحد من الناس الذى يقدمه الاعلامى عمرو الليثى على قناة الحياة، إنها تقابلت مع الراحل محمود ياسين أول مرة أمام الكاميرا فى فيلم صور ممنوعة، مضيفة: كنت حينها فى السنة الأولى من معهد الفنون المسرحية وحدث بيننا إعجاب وإنجذاب، وبدأت العلاقة وبعد انتهاءه من فيلم "نحن لا نزرع الشوك" عرض عليه فيلم "الخيط الرفيع" مع فاتن حمامة، فطلب منى سرعة الزواج كى يكون متفرغ تماما للفيلم .

وتابعت الفنانة شهيرة، فى البداية قلت له أننى مازال لدى طموحات وأحلام ولكن يعتبر الأمر الذى ضحيت به من أجل محمود هو أن أعمل تاريخ فنى لى، فقد حملت فى السنة الثانية من المعهد وطلب منى محمود أن أترك العمل وأقف بجانبه فى تلك الفترة ووافقت ومكثت فى المنزل لمدة ستة سنوات .

وأضافت: أتذكر أن فى أول فيلم معه صور ممنوعة كان هناك قبلة وأنا بطبعى أرفض القبلات ولكنى وافقت لأننى كنت أحبه، وكانت تلك أول وأخر قبلة فى أعمالى، فبعد الزواج لم يكن الأمر مطروحا للنقاش وعندما عرض على فيلم "وصمة عار"، رفض محمود لأنه كان دور ساقطة، ولكننى صممت على الفيلم لأننى شعرت أن الدور مختلف .

وأضافت أحمد زكى كان صديقى المقرب وكنت دائما أقص له كل شيء وعرف عن علاقتى بمحمود قبل إعلانها رسميا، وذهب إليه للمسرح وقال له أن شهيرة بنت بلدى ومثل أختى وأريد أن أراها فى أحسن حال، وسأله هل ستتزوجه فكانت إجابته بالطبع سأتزوجها فأرتاح زكى وأنصرف .