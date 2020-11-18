شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالاً بعيد ميلادها.. منى زكى أيقونة للشياكة والرقى و"الصور خير دليل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منى زكى، واحدة من أهم وأبرز النجمات الموجودات حاليًا على الساحة الفنية، حيث تمتلك موهبة فريدة وكاريزما مذهلة كانا السبب الرئيسى لنجاحها وجعلها واحدة من أهم نجوم الصف الأول، واليوم احتفالا بعيد ميلادها نستعرض أجمل 10 صور خطفت الأنظار وكانت حديث لـ social media.





كانت الفكرة الأساسية التى لفتت الأنظار نحو صور منى زكى هى ظهورها بإطلالات أنيقة واهتمامها باتباع أحدث خطوط الأزياء والموضة سواء بحياتها اليومية أو بظهورها على الـ red carpet بأهم الأحداث الفنية وهو ما يثير عادة اهتمام مرتادى مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، ويجعل قطاع كبير من الفتيات والنساء يتخذن نجمتهن المفضلة كأيقونة للشياكة والرقى.

ولم يتوقع اهتمام منى زكى فقد عن اختيار تصميمات ملابسها بشكل جذاب بل تقف على أدق تفاصيل إطلالتها سواء اختيار المجوهرات بشكل مميز ومتناسق أو "الماكياج" الذى يظهر جمالها وجاذبيته أو تصفيفة شعرها.











