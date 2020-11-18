شهيرة تكشف مفاجأة عن تسجيل محمود ياسين القرآن الكريم بصوته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قالت الفنانة شهيرة، إن "زوجها الفنان الراحل محمود ياسين سجل القرآن الكريم بصوته بالفعل، ولكن منذ فترة طويلة، وفعل ذلك دون مقابل مادي".

وأضافت شهيرة، خلال حوارها ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي عبر شاشة "الحياة"، "هو سجل القرآن بصوته بالفعل من فترة طويلة، وهو قالي إنه رفض ياخد مقابل".

وفاجأت الجميع بأنها لا تعلم أين تلك التسجيلات، متابعة: "أنا الحقيقة معرفش التسجيلات دي فين.. يا ريتني أعرف.. واللي عنده التسجيلات دي يا ريت يظهرها للناس.. وأنا فرحت جدا إنه عمل كده الله يرحمه".

وتوفي الفنان الكبير محمود ياسين، في 14 أكتوبر الماضي عن عمر ناهز 79 عاما، تاركا من خلفه إرثا فنيا كبيرا.