شهيرة: محمود ياسين لم يترك وصية لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قالت الفنانة شهيرة، إن الفنان محمود ياسين لم يترك لها ولا لأبنائه وصية خاصة من خلفه، نظرا لأن الحديث في ذلك بالنسبة لهم أمر شديد الحساسية.

وأضافت شهيرة، خلال حوارها ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي عبر شاشة "الحياة"، "موضوع الوصية ده مكنش وارد الكلام فيه عندنا خالص، عمر ما حصل إننا اتكلمنا في حاجة زي كده، محمود كان عارف إنه لو مشي قبلي هتصرف إزاي، وعارف إني هعمل إلا هو عايزه من بعده".

تابعت أنه كان يتذكر باستمرار النجمات سعاد حسني وفاتن حمامة ونجلاء فتحي باستمرار، مستكملة: "في مرة شاف رجاء الجداوي على الشاشة، وسألته مين دي؟ قالي رجاء الجداوي، قومت فرحت وكلمتها وقولتلها، فضلت تبكي".

وتوفي الفنان الكبير محمود ياسين، في 14 أكتوبر الماضي عن عمر ناهز 79 عاما، تاركا من خلفه إرثا فنيا كبيرا.