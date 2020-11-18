شهيرة: لم أخبر محمود ياسين بوفاة الفيشاوي.. ورجاء الجداوي بكت لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قالت الفنانة شهيرة، إن الفنان محمود ياسين ظل يتذكر زملاء الوسط الفني حتى نهاية حياته، لافتة إلى أنه حضر جنازة نور الشريف، وعلم بوفاة محمود عبد العزيز وأصيب بحزن شديد.

وأضافت شهيرة، خلال حوارها ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي عبر شاشة "الحياة"، "أنا خبيت عليه وفاة فاروق الفيشاوي.. كان هيبقى كتير عليه.. خوفت عليه لما يلاقي زمايله كلهم ماتوا.. وفاروق كان حبيبه وهيزعل عليه جدا.. خوفت على معنوياته من إني أفضل أقوله كل شوية حد مات، معنوياته كانت هتبوظ".

تابعت أنه كان يتذكر باستمرار النجمات سعاد حسني وفاتن حمامة ونجلاء فتحي باستمرار، مستكملة: "في مرة شاف رجاء الجداوي على الشاشة، وسألته مين دي؟ قالي رجاء الجداوي، قومت فرحت وكلمتها وقولتلها، فضلت تبكي".

وتوفي الفنان الكبير محمود ياسين، في 14 أكتوبر الماضي عن عمر ناهز 79 عاما، تاركا من خلفه إرثا فنيا كبيرا.