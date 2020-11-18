شهيرة: "أسباب تافهة" كانت وراء اعتذار محمود ياسين عن العمل مع عادل إمام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قالت الفنانة شهيرة، إن أول تشخيص لحالة زوجها الفنان الراحل محمود ياسين منذ نحو 8 سنوات قال إنه يعاني من تصلب في الشرايين وبوادر زهايمر، مضيفة: "الدكتور قالنا لو جِه مش هيبقى شرس، وعشان كده كان عارفني لحد آخر لحظة، وعمره ما تاه عننا، وكان عارف إنه محمود ياسين".

وأضافت شهيرة، خلال حوارها ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي عبر شاشة "الحياة"، "مفيش لا مرة معرفنيش.. يا لهوي ده أنا كنت أموت فيها.. ولا أولاده ولا أحفاده.. كنت بقول لعمرو لو حسيت في يوم إنه مش عارفني هموت، مكنتش هقدر أستحملها أبدا".

وذكرت أن أسباب اعتذاره عن مسلسل "صاحب السعادة" (2014) مع النجم عادل إمام لم تكن أسبابا مرضية، متابعة: "حالته كانت كويسة وقتها، كانت أسباب تافهة تانية، وعمرو قاله يا بابا هيكون مرهق ليك، ومحمود حسّ إنه مش هيعرف يكمل، ورامي إمام حبيبي كان نفسه يكمل، وقال إنه كان نفسه يكون في رصيدي إني أخرجت لمحمود ياسين".

وتوفي الفنان الكبير محمود ياسين، في 14 أكتوبر الماضي عن عمر ناهز 79 عاما، تاركا من خلفه إرثا فنيا كبيرا.