جوجل يحتفل بذكرى ميلاد النجم الأسمر أحمد زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفل محرك البحث جوجل، بالذكرى الـ 71 لميلاد النجم الأسمر أحمد زكي، إذ ولد بمحافظة الشرقية في 18 نوفمبر 1949.

وظهر في محرك البحث، صورة للنجم الراحل، ومن خلفه أيقونات ترمز لعدد من أفلامه وهي "النمر الأسود"، "مستر كاراتيه"، "كابوريا"، "اضحك الصورة تطلع حلوة"، "4 في مهمة رسمية".

ويعتبر الفنان الراحل من أهم النجوم في تاريخ الفن المصري، فقد تنوعت أدواره وما قدمه من أعمال خلال مسيرته الفنية.

ويعد أحمد زكي واحدا من النجوم الذين "يضرب بهم المثل" في فن الأداء، وتقمص الشخصيات ودراستها وكيفية التماهي مع أدق التفاصيل فيما يقدم من أنماط مختلفة.

ومن أبرز أعمال النجم الأسمر "الإمبراطور"، "اضحك الصورة تطلع حلوة"، "البريء"، "زوجة رجل مهم"، "الهروب"، "البيه البواب"، "سواق الهانم"، "معالي الوزير"، "موعد على العشاء"، وغيرها من الأعمال.

كما حصل أحمد زكي خلال مسيرته الفنية على عدد من الجوائز، وحقق جماهيرية واسعة، فحتى الآن يظل الفنان الكبير نجما استثنائيا لن يتكرر، رغم مرور 15 عاما على رحيله.

ورحل النجم الأسمر عن عالمنا في 27 مارس 2005، عن عمر يناهز 55 عاما، بعد صراع مع مرض سرطان الرئة.