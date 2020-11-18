شهيرة تكشف رد فعل محمود ياسين بعد إعلانها الاعتزال وارتداء الحجاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قالت الفنانة شهيرة، إن زوجها الفنان الراحل محمود ياسين اندهش للغاية من قرارها بارتداء الحجاب واعتزال الفن قبل سنوات.

وأضافت شهيرة، خلال حوارها ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي عبر شاشة "الحياة"، "لما بلغته بقرار ارتداء الحجاب واعتزال الفن، اتفاجئ جدا واندهش، خاصةً أن كان عندي فيلم مع خيري بشارة، ومسرحية (تصبح على خير يا حبة عيني)، ومسلسل اسمه (مخلوق اسمه المرأة) مع فاروق الفيشاوي عام 1990".

تابعت: "كنت قاعدة الليلة اللي قبلها بتكلم معاه عن أعمالي دي، ولما بلغته بقراري معترضش خالص.. قالي لو هتبقي مرتاحة اعملي اللي إنتي عايزاه، قالي لو مش هيعملك أزمة نفسية خلاص براحتك.. لكن مش بعد شهر ولا شهرين ترجعي في كلامك".

وتوفي الفنان الكبير محمود ياسين، في 14 أكتوبر الماضي عن عمر ناهز 79 عاما، تاركا من خلفه إرثا فنيا كبيرا.