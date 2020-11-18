شهيرة تجيب: هل منعت نجلاء فتحي من تقديم واجب العزاء في محمود ياسين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قالت الفنانة شهيرة، إنها لم تمنع النجمة الكبيرة نجلاء فتحي من تقديم واجب العزاء وحضور جنازة زوجها الفنان الراحل محمود ياسين كما تردد خلال الفترة الماضية.

وأضافت شهيرة، خلال حوارها ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي عبر شاشة "الحياة"، "الست مجتش أصلا عشان أمنعها.. واكتفت بأنها كلمتني في التليفون عزتني، وكلمت عمرو ابني".

تابعت: "نجلاء حبيبتي وفي بينا نسب، إيه التخلف العقلي في إن الكلام ده يتقال؟ ليه كده؟ أنا أول ما سمعت فضلت أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن حرام عشان الكومنتات والزيارات يتقال كده".

وتوفي الفنان الكبير محمود ياسين، في 14 أكتوبر الماضي عن عمر ناهز 79 عاما، تاركا من خلفه إرثا فنيا كبيرا.