شهيرة تبكي على الهواء: "محمود ياسين كان ابني.. وبقول لكل راجل دلع مراتك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قالت الفنانة شهيرة، إن زوجها الفنان الراحل محمود ياسين كان يعبر لها عن حبه حتى آخر أيام حياته.

وأضافت شهيرة، خلال حوارها ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي عبر شاشة "الحياة"، "لآخر أيام حياته كان بيدلعني، وقالي أنت ست عظيمة".

ودخلت شهيرة في نوبة بكاء على الهواء، وقالت: "عمري ما قولت له سمعني كلمة حلوة، هو كان دايما بيدلعني، أومال إحنا استمرينا ليه؟ أنا عايزة أقول لكل راجل دلع مراتك، وبقول لكل ست اعتبري زوجك ابنك".

أضافت: "محمود ياسين كان ابني بمعنى الكلمة، كنت أم بالنسبة له في آخر 4 سنين في حياته تحديدا، وأنا كنت سعيدة، وبقول لربنا شكرا أنه اداني الفرصة في أني أبقى معاه وأبقى أم ليه في كل حاجة".

تابعت: "أنا فخورة أن ربنا اداني الفرصة إني أكون معاه في أواخر أيام حياته، هو ادانا كتير، هو كان بالنسبة له شهيرة والولاد كل حياته، ادانا اهتمام وحب كتير، عمره ما قال لأولاده لأ على أي حاجة".

وتوفي الفنان الكبير محمود ياسين، في 14 أكتوبر الماضي عن عمر ناهز 79 عاما، تاركا من خلفه إرثا فنيا كبيرا.