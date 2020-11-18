زمن السينما الجميل .. فى بيتنا رجل

مهما مرت السنوات، هناك علامات فى تاريخ السينما المصرية تظل فى وجدان الملايين منها فيلم فى بيتنا رجل إنتاج 1962. تأليف إحسان عبدالقدوس بطولة عمر الشريف وزبيدة ثروت وحسين رياض ورشدى اباظة وحسن يوسف وزهرة العلا وتوفيق الدقن وناهد سمير وعبدالخالق صالح وإخراج بركات.

الفيلم تناول الحياة فى مصر فى حقبة الأربعينات قبل قيام ثورة 23 يوليو بسنوات قليلة. ولكن بوضوح شديد جوانب الحياة فى مصر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. من خلال شخصية ابراهيم الشاب الجامعي، التأثر على احتلال بلاده من الإنجليز وحالة عدم الاستقرار والفساد السياسي.

الذى يتورط فى اغتيال رئيس الوزراء وينجح فى الهروب من البوليس السياسى ولم يجد مأوى سوى منزل أحد زملائه فى الجامعة رغم

أن صداقتهما كات سطحية. وهنا يبرز دور الأسرة المصرية الأصيلة. يوافق رب العائلة على استضافة إبراهيم فى منزله ليعيش وسط أولاده لعدة أيام.

وقد عكس الفيلم حال الأسرة المصرية الأصيلة المترابطة، حيث الشخصيات المتباينة.

«محيى» الشاب الجامعى المستقيم، «نوال» الفتاة الجميلة الرومانسية التى تقع فى حب إبراهيم و«سامية» التى ترفض الزواج من ابن عمها عبدالحميد الشاب المنحرف والأم المصرية الأصيلة ورب العائلة زاهر الأب المثالى الذى يراعى الله فى عمله وعائلته وعبدالحميد الشاب المنحرف الذى يتغير تماماً بعد أن يكتشف تضحية ابراهيم بحياته فى سبيل وطنه الفنان الرائع توفيق الدقن جسد

فى هذا الفيلم شخصية ضابط البوليس السياسى الظالم الذى يحاول بكل الطرق اكتشاف مخبأ ابراهيم دون جدوى. ولا ننسى شخصية همام بك رئيس البوليس السياسى.

والمباراة الفنية الهائلة بين نجمين من العيار الثقيل عمر الشريف ورشدى اباظة وسط كل أحداث الفيلم كان الجانب الرومانسى فى علاقة الحب التى جمعت بين ابراهيم ونوال حب حقيقى وسط العاصفة. وعودة الحب الحقيقى بين سامية وعبدالحميد بعد أن يصبح شخصاً آخر قبل كل ذلك كشف الفيلم معدن الشخصية المصرية الأصيلة التى تضحى بكل شىء من أجل الوطن وتدفع الأسرة الثمن بعد أن يكتشف البوليس السياسى علاقته بالأسرة ويتم اعتقال محيى وعبدالحميد ويتم الإفراج عنهم فى النهاية مع استشهاد ابراهيم فى عملية فدائية كبرى.

الفيلم مهما تكررت مرات عرضه لا يمل منه المشاهد لأنه عكس بشكل حقيقى عادات وتقاليد الأسرة المصرية الأصيلة فى منتصف القرن الماضى، رحم الله زمن السينما الجميل.