(6-صفر).. نتيجة تاريخية للقاء للمنتخب الإسباني أمام نظيره الألماني

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 01:15 صباحاً - منذ 51 دقيقة

ألحقت إسبانيا بضيفتها ألمانيا خسارة تاريخية (6-صفر) لتخطف بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي لمسابقة دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم عن المجموعة الرابعة للمستوى الأول في الجولة السادسة الأخيرة لدور المجموعات الثلاثاء في إشبيليه.

وسجل ألفارو موراتا (17) و فيران توريس (33 و55و71) ورودري (38) وميكيل أويارزابال (89) الأهداف.

ورفعت إسبانيا رصيدها في ختام المنافسات إلى 11 نقطة لتتخطى ألمانيا (9 نقاط)، فيما لم تلعب مباراة سويسرا وأكرانيا لاكتشاف حالات إيجابية عدة بفيروس كورونا المستجد في صفوف الثاني.