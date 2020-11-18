فن ومشاهير

تراند اليوم : ياسمين صبري تلفت الأنظار في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

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بوسي فوزي 0 تبليغ

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لفتت الفنانة ياسمين صبري الأنظار إليها في أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

أطلت ياسمين بفستان أحمر طويل وأنيق، تاركة شعرها ينسدل ناعما على كتفها، مع مكياج هادئ.

ياسمين صبري تلفت الأنظار في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

ياسمين صبري تلفت الأنظار في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

جاءت جلسة التصوير لصالح marieclaire arabia، واهتم بإطلالتها ستايلست ياسمين عيسي، أما الصور بعدسة أمينة زاهر.

ياسمين صبري تلفت الأنظار في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

يشار إلى أن آخر أعمال ياسمين صبري هو مسلسل “فرصة تانية”، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى،

وبطولة أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، ‏سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة‎.‎


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