تراند اليوم : لطيفة تتحدث لـ”FilFan” عن دورها في مبادرة “صوتك”.. تفاصيل

انضمت الفنانة لطيفة لمباردة “صوتك” التي أطلقها Spotify لدعم المطربات الشابات في الوطن العربي وشمال إفريقيا.

ستكون لطيفة مرشدة وداعمة للمطربات الشابات حتى يستطعن الوصول إلى الجمهور في ظل كل العواقب التي تواجهها الفنانات في الوطن العربي.

تواصل FilFan.com مع الفنانة لطيفة لمعرفها دورها في المبادرة وكيف انضمت لها.

في البداية قالت لطيفة إنها واقفت على المشاركة منذ أن طلب منها Spotify الانضمام لعدة أسباب، أولها أن Spotify من أكبر المواقع والقائمين عليه يشعرون بالمسئولية،

كما أنهم فكروا في نقطة مهمة من أجل دعم الجيل الشاب من الفتيات، لأنهم وصلوا إلى منطقة حساسة في الوطن العربي لما فيه من قيم وبعض العائلات التي قد تعرقل دخول الفتيات في المجال الفني.

وكشفت لطيفة أن دورها سيتم تنفيذه على مراحل، مثلا المرحلة الأولى هي اختيار الأصوات، المرحلة الثانية التعرف عليهن والاستماع إلى أغانيهن، مشيرة إلى أنها ستقدم الدعم لهن من خلال خبراتها حتى يتخطين الصعوبات التي واجهتها في حياتها.

وتذكرت معنا لطيفة الصعوبات التي واجهتها في بدايتها، أولها أن بعض من أفراد عائلتها رفضوا دخولها الفن، لكن والدتها وقفت إلى جانبها وساندتها ولا زالت،

ثم كانت ثاني صعوبة التوفيق بين دراستها الموسيقية ودراستها في كلية الآداب باللغة الألمانية، ثم انتقالها من تونس للعيش في مصر حتى تستكمل دراستها في أكاديمية الفنون.

وترى لطيفة أن الصعوبات التي تواجه الفنانات الشابات الآن مختلفة، أكثر سهولة عن الماضي، على سبيل المثال يوجد Spotify الذي يدعم المطربات الشابات ويسهل تواجدهن في العالم كله، لكن لابد على كل موهبة أن تصل للجمهور بالشكل الصحيح.

ووجهت لطيفة نصائح للفتيات كمفتاح النجاح والاستمرار وهي أن يثقفن أنفسهن ويستمعن للموسيقى وقراءة الشعر وأن يكون لكل واحدة طريقة ولا تكون تقلديا لفنانة أخرى.

وأكدت لطفية أن رحلة اختيار المطربات الشابات أخذت أشهر وكان هناك بحث على مستوى بلدان الوطن العربي، وهي اختارت الأصوات التي شعرت أنها أصوات ذكية ومثقفة ومن الممكن أن تكمل طريقها.

