تراند اليوم : ريهام سعيد تعلن انضمامها لمسلسل “وادي الجن”.. إتفرج

كشفت ريهام سعيد عن مشاركتها في مسلسل “وادي الجن” أحد إنتاجات منصة Viu الأصلية.

نشرت ريهام عبر حسابها على Instagram صورتها مع الماكيير والكوافير مصطفى دهب، لتوجه له الشكر على تعاونه معها.

وظهرت ريهام بمكياج مخيف، وأوضحت أنه من أجل الشخصية، ووصفت المسلسل أنه أقوى مسلسل يتم تنفيذه خلال آخر 10 سنوات موضحة أنه بداية جديدة لها كممثلة متمنية أن تحقق أحلامها.

وتدور أحداث المسلسل حول حكاية أربعة طلاب جامعيين يستكشفون كهوف منطقة وادي الجن الغامضة، ويجدون أنفسهم عالقين في عالم سفلي خفي تسيطر عليه قوى سحرية شريرة.

والمسلسل من إخراج حسام الجوهري، وتأليف منه إكرام وعمر خالد ومحمد هشام عبية، ومن إنتاج “Viu”، ومن بطولة مجموعة من الفنانين الشباب، يوسف عثمان، ليلى أحمد زاهر من مصر ومحسن منصور من السعودية،

ورؤى شنوحة من لبنان، والنجوم خالد كمال، فراس سعيد وريهام سعيد، علا رامي، إلى جانب شمم الحسن من العراق، عبد الرحمن اليماني من السعودية، سينثيا خليفة من لبنان والوجوه الشابة هنا داود وحسن مالك؛

ويتولى الإخراج الفني والديكور هند حيدر، مع مدير التصوير أشرف جابر، وتصميم الملابس إيناس عبد الله والمونتاج رامز عاطف. بدعم شركة المؤثرات البصرية في مصر Trend VFX.

على جانب آخر، تعود ريهام سعيد إلى الشاشات من جديد بعدما تعاقدت مع قناة “النهار” لتقديم برنامجها “صبايا الخير”.

وكانت ريهام سعيد قد توقفت عن تقديم برنامج “صبايا الخير” عقب إيقافه في أغسطس من العام الماضي وذلك بقرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على خلفية تصريحات أساءت فيها لأصحاب الوزن الزائد.

