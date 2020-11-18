تراند اليوم : دينا تكشف عن سر رشاقتها.. إتفرج

كشفت الفنانة دينا عن سر رشاقتها رغم حبها للمطبخ وإعدادها لوجبات شهية.

قالت دينا في لقاء مع Theinsider بالعربي، إنها تطهو كل الوجبات المصرية ويحب الجميع أكلها، لكن سر رشاقتها أنها تطهو الطعام ولا تأكله حتى تحافظ على جسدها.

وأكدت أنها تهتم كثيرا بممارسة الرياضة، مشيرة إلى أن الجمهور بعد آخر جلسة تصوير لها تحدث عن إجرائها لعمليات تجميل، لكنها كدت أنها تمارس الرياضة ولا تقوم بشيء في وجهها أكثر من حقن البوتكوس.

يذكر أن دينا تشارك في فيلم “سقراط ونبيلة” تأليف عبد الفتاح كمال وإخراج هشام الشافعي وبطولة أشرف عبد الباقي وأحمد فتحي وشريف أبو هميلة ومحمد فهيم وسامي مغاوري ومحمد عبد العظيم والوجه الجديد ملك والوجه الجديد فادي أشرف.

