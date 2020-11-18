تراند اليوم : “تأشيرة خروج”.. فيلم يرصد معاناة الأسرة الفسلطينية- تفاصيل

“تأشيرة خروج” فيلم روائي طويل جديد يرصد معاناة الأسرة الفسلطينية وحياتهم في ظل الحرب ودمارها.

والفيلم من إخراج محمد خميس وتأليف إيناس الحجة وإنتاج مالك رجب، يتناول الفيلم قصة عائلة فلسطينية تعيش في قطاع غزة ويتعرضون لعدة مواقف تعكس فيها واقعهم المعيشي

والحرمان من الكثير من حقوقهم الأساسية كحرمان الطفل محمد وأخته أمل من الدراسة لوضعهم الصعب حيث أمل تترك المدرسة من أجل أن تعتني بعائلتها بعد استشهاد أمها بقذيفة من الحرب الأخيرة على غزة بسبب العدوان الإسرائيلي عليها، ومحمد يترك المدرسة غصبا لمساعدة والده في عمله كمزارع.

ويستعرض الفيلم فكرة الحرمان، حرمان الأطفال من الدراسة وحرمانهم من عيس حياة طفل طبيعية، ولم يكن لدى الأب أي حيلة في منح أطفاله حقوقهم؛ فقد كان ملزما بذلك، أما قضية الحرمان الأكبر هي تلقي الطفل محمد العلاج اللازم، فكان وضع بلاده لا يسمح له بالخروج من غزة للعلاج، لذا يعرض الفيلم هذه المعاناة وهي قصة تحدث للكثيرين ولكن لكل واحد منهم أساليب مختلفة لمواجهتها.

يشارك في بطولة الفيلم الطفل محمد رجب والطفلة ملك الزعيم، وقام بدور الأب حامد حسونه.

