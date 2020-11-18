تراند اليوم : جنحة مالية ضد رامي صبري بمبلغ 336 ألف جنيه

قضت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار معتز صادق، بتغريم الفنان رامي صبري 336 ألف جنيه، مقدار ما يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها والمصاريف، لاتهامه بالتهرب من سداد المبلغ للضرائب العامة.

وكشفت القضية رقم 282 لسنة 2018 ضرائب عامة، تهرب المطرب رامى صبري من دفع مبلغ 336 ألفا و566 جنيه، عن أعماله فى الغناء والأغانى المختلفة بالحفلات.

من ناحية أخرى، أطلق الفنان رامي صبري أحدث أغنياته باسم «مش مرتاحين» عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وقناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

الأغنية يقدمها رامي كتتر لمسلسل «طلقتك نفسي» المقرر عرضه على شاشة قناة النهار.

وتشهد الأغنية تعاون رامي مع عزيز الشافعي بكتابة كلمات الأغنية وتلحينها وقام تميم بالتوزيع الموسيقي والميكس.

