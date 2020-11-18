تراند اليوم : ناهد السباعي تكشف صلة القرابة بينها وبين محمد فوزي.. شاهد

كشفت الفنانة ناهد السباعي عن صلة القرابة بينها وبين الفنان الراحل محمد فوزي.

وعبر Instagram نشرت ناهد السباعي فيديو لليوتيوبر إيمان صبحي وهي تتحدث عن تاريخ محمد فوزي وكتبت معلقة: “ماذا لو محمد فوزي مكنش موجود؟! أنا منزلة الڤيديو عشان ناس كتير متعرفش المعلومات دي عن محمد فوزي

وكمان ناس كتير متعرفش إنه خال أمي يعني جدي، رحم الله أمواتنا… شكرا يا إيمان على الڤيديو الجميل ده وبراڤو بجد حلو قوي”.

على جانب آخر تنتظر ناهد السباعي عرض فيلمها الجديد “ماكو” في السينمات.

فيلم “ماكو” بطولة عدد من الفنانين منهم نيقولا معوض،

بسمة، ناهد السباعي خالد ‏أنور، سارة ‏الشامي ‏والتركي مراد يلدريم، وهو من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي، وإنتاج بيراميدز محمد الشريف‎.‎

‎”‎ماكو” هو أول فيلم مصري تدور أغلب أحداثه تحت مياه البحر، ‏وأحداثه ‏مستوحاة ‏من ‏قصة ‏حقيقية، ‏وهى ‏قصة العبارة “سالم ‏إكسبريس” الشهيرة، عن 8 أفراد من رحلة في ‏أعماق ‏مياه ‏البحر ‏الأحمر، ‏فى مكانٍ ‏مليء ‏بالذكريات.‏

يشار إلى أن ناهد السباعي شاركت في رمضان 2020 في مسلسل “النهاية”.

مسلسل “النهاية” من تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، إنتاج سينرجي- تامر مرسي ويشارك في بطولته يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي،

أحمد وفيق، إياد نصار، سوسن بدر، محمد لطفي، محمود الليثي، سارة عادل، سهر الصايغ، باسل الزارو، باسم مغنية، عبد الرحيم حسن، محمد مرزبان، أيمن الشيوي، محمد جمعة وداليا شوقي.



