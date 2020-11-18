شكرا لقرائتكم خبر عن شهيرة: أخفيت على محمود يس وفاة فاروق الفيشاوى خوفا على معنوياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة شهيرة: "شخّص الأطباء مرض محمود يس بأنه تصلب فى الشرايين، وإذا أصيب بالزهايمر سيكون غير شرس، وهذا المرض قد أتى إليه مبكرا، فمن المعروف عن تصلب الشرايين أنه يأتى بعد سن الثمانين، وبالفعل لم يصب بزهايمر شرس بل كان دائما يتذكرنا ولم يحدث مرة أنه تاه عنا، وكان يعرف أنه محمود يس ويتذكر تاريخه وفنه، وقلت لعمرو ابنى لو حدث مرة ولم يتذكرنى أبيك من الممكن أن أموت.. وأخفيت عنه وفاة فاروق الفيشاوى لأنه كان يحبه جدا فخوفت على معنوياته" .

وأضافت الفنانة شهيرة، خلال لقائها فى برنامج واحد من الناس مع الإعلامى عمرو الليثى والذى يذاع على قناة الحياة: "لم يعتذر محمود يس عن مسلسل عادل إمام بسبب سوء حالته الصحية كما قيل، ولكن كان لأسباب تافهة، وكان عمرو معه فى ذلك الوقت وقال له إن الدور سيكون مرهقا جدا وكان المخرج الجميل رامى إمام قام بالكثير من المحاولات، وقال إنه يريد أن يكتب فى سيرته الذاتية أنه أخرج للفنان محمود يس" .

وتابعت شهيرة: "منعت أولادى أن يدخلوا على والدهم بسبب كورونا فخوفت عليه من هذا الفيروس، خاصة أن مناعته كانت ضعيفة ولكنهم كانوا يرونه وهو يراهم من بعيد، وكنت دائما أحاول تنشيط ذاكرته وذلك من خلال مشاهدة بعض الأفلام، وأبدأ فى سؤاله عن أسماء الفنانين فكنت أجده متذكرا كل الأسماء، وكان يعرف بحالات الوفاة وحضر جنازة الراحل نور الشريف".