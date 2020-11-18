شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى: "وقعت فى حب روجينا من أول نظرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت النجمة إسعاد يونس فى بداية الحلقة من برنامج صاحبة السعادة بالفنانة روجينا وزوجها الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، قائلة: "النهاردة فى ضيافة قصة حب جميلة ومشوار كفاح طويل من وهما صغيرين حتى الآن".

وتحدث الدكتور أشرف زكى عن قصة حبه لزوجته روجينا، وكيف وقع فى حبها من أول لحظة عندما شاهدها فى المعهد مع والدتها، قائلاً: "شوفتها جميلة ومؤدبة وبنت ناس وحلوة وأول ما شوفتها قولت هتجوزها وبعد ما اتعرفت عليها قولتلها هروح أعمل عمرة وارجع أتقدم ليكِ عالطول، وبعد ما رجعت من السفر على وقتنا كان مفيش موبايل ومعرفتش أوصل لبيتها لحد ما قالت صحبتها ووصلتنى لسها واتفقت مع صحبتها تطلع وتنزلها وفضلت قاعدة عندها ٤ ساعات وقالتها تعالى نزلينى وأول ما نزلت روجينا لقيتنى فى وشها واتصدمت وقاعدت اكلم معاها فى العربية أنى عاوز اتجوزك وحطيت خطة لحياتنا" ثم قاطعته روجينا قائلة: "ولحد دلوقتى مشين على الخطة اللى حطها من زمان".

يذكر أن برنامج "صاحبة السعادة"، تقدمه الفنانة إسعاد يونس، يومى الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع على قناة "dmc"، في تمام الساعة الحادية عشرة مساء.