شكرا لقرائتكم خبر عن شهيرة: دعوتى الوحيدة الآن إنى أصدق أن محمود مات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة شهيرة عن زوجها الفنان الراحل محمود يس: "محمود كان بالنسبة لى الحياة، ولهذه اللحظة لا أستطيع تصديق أن محمود قد ذهب بعيدًا وليس موجودًا معنا، ودعوتى الوحيدة الآن أن أستطيع أن أصدق أنه مات، وآخر مشهد فى حياته كان فى المستشفى الذى يتعالج به وكانت أجهزته بدأت تضعف كثيرًا وللأسف الشديد أننى لم أذهب للمستشفى فى الأيام الأربعة الأخيرة بسبب إصابتى بنزلة برد شديدة ومنعنى الأطباء أن أذهب".

وأضافت الفنانة شهيرة خلال لقائها فى برنامج واحد من الناس مع الإعلامى عمرو الليثى والذى يذاع على قناة الحياة، الغريب فى الأمر أن الفترة الأخيرة من عمره كانت حالته الذهنية قوية جدًا وكنا نعتقد أن حالته الصحية تحسنت لدرجة أن فى إحدى المرات أتصل بى ابنى عمرو وقال لى: "أبويا رجعلى تانى" وقص على أنه بمجرد دخوله غرفة المستشفى قال له ياعمور وتكلمت معه حينها وسألته هل تعرفنى قال بالتأكيد وتحدثنا مكالمة طويلة وكان ذلك هو المشهد الأخير بالنسبة لى".

وكان محمود ياسين توفي خلال الأسابيع الماضية عن عمر يناهز ٧٩ عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، وقد ولد محمود فؤاد محمود ياسين في مدينة بورسعيد عام 1941 وتعلق بالمسرح منذ أن كان في المرحلة الإعدادية من خلال (نادي المسرح) في بورسعيد وكان حلمه آنذاك أن يقف في يوم ما على خشبة المسرح القومي. انتقل إلى القاهرة للالتحاق بالجامعة وتخرج في كلية الحقوق.

حقق حلمه بالانضمام للمسرح القومي الذي قدم عليه وعلى المسارح الأخرى عشرات الأعمال المميزة مثل (ليلى والمجنون) و(الخديوي) و(حدث في أكتوبر) و(عودة الغائب) و(الزيارة انتهت) و(بداية ونهاية) و(البهلوان)، ومن أعماله السينمائية " نحن لا نزرع الشوك ، الباطنية ، أنف وثلاث عيون " وشارك فى الأفلام العسكرية مثل " الوفاء العظيم " " والرصاصة لا تزال فى جيبى" .

وفي التلفزيون قدم عشرات المسلسلات منها " الدوامة"و"غدا تتفتح الزهور" و" مذكرات زوج" و" اللقاء الثاني" و" أخو البنات" و "اليقين" و" العصيان" و(سوق العصر) و" وعد ومش مكتوب " و" ضد التيار" و" رياح الشرق " و" أبوحنيفة النعمان " .