الموسم الـ4 من "ذا كراون" بين الحقيقة والتجسيد.. صور مذهلة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بٌنيت أحداث الجزء الرابع من مسلسل The Crown "التاج" على أحداث حقيقية لحياة العائلة الملكية في الفترة من 1979 وحتى 1990.

ومع طرح الموسم الجديد على شبكة نتفليكس للبث الإلكتروني، يأخذنا موقع "إسكواير" البريطاني في جولة للمقارنة بين الواقع وأحداث المسلسل، من خلال الصور.









1- مشهد تحية الملكة إليزابيث الثانية ودوق إدنبرة من شرفة قصر بكينجام خلال احتفال "تروبينج ذا كلر" عام 1979.









2- الأميرة ديانا والأمير تشارلز في قلعة بالمورال، التي تقع في اسكتلندا.









3- رئيسة وزراء المملكة المتحدة الأسبق مارجريت ثاتشر وزوجها دينيس ثاتشر خلال انتخابها عام 1979.









4- الملكة إليزابيث الثانية خلال تأبين الحاكم لويس مونتباتن بعد حادث اغتياله عام 1979.









5- الأميرة ديانا سبنسر والأمير تشارلز خلال إعلان خطبتهما في فبراير/شباط عام 1981، وخلال حفل الزواج في يوليو/تموز عام 1981.



