اكتئاب كورونا يصطاد جينيفر لوبيز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعاني الممثلة والمغنية الأمريكية جينيفر لوبيز من الاكتئاب مثل كثيرين في الوقت الحالي، بسبب وباء كورونا (كوفيد-19).

وقالت لوبيز عن هذه الفترة: "الأمر ليس سهلًا، أظن أن الجميع عانى من الاكتئاب في مرحلة ما خلال فترة الحظر المنزلي، كنا نخشى جميعًا مما يمكن أن يحدث".

ووفقًا لموقع "ديلي ميل" البريطاني، أكد أليكس رودريجز كلام خطيبته جينيفر بقوله: "لقد حظيت بأوقات حزينة كثيرة في الفترة الماضية، أولادي أيضًا، كل من في البيت".





وأضافت لوبيز: "من المهم ألا نستسلم للاكتئاب، بل نقوم ونمارس أمور حياتنا اليومية في هذه الأيام تحديدًا، لا يهم ما تفعل ربما قليل من التمارين الرياضية، أي شيء يجعلك تشعر أنك أفضل".

وتحدثت لوبيز عن موقف حدث مع ابنتها إيمي، حينما جاءت إليها الأخيرة تبكي وتتساءل عما يحدث في العالم وكيف أنها تفتقد أصدقاءها، وكيف شرحت لابنتها أن العالم يمر بتغيير جذري، وكل تغيير لا بد أن يؤلم قليلًا، قبل أن تتحسن الأوضاع.

وتنتظر لوبيز طرح فيلم رومانسي كوميدي جديد مع النجم أوين ويلسون بعنوان Marry Me "تزوجني"، في 14 مايو/أيار 2021.