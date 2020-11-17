شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام حجاج تهنئ نسرين إمام بعيد ميلادها على نغمات أغنية إليسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت النجمة ريهام حجاج، صديقتها النجمة نسرين إمام بمناسبة عيد ميلادها، ونشرت صورة مجمعة جمعتهما في أكثر من مناسبة على نغمات أغنية إليسا "هنغنى كمان وكمان" عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، وكتبت على الصورة قائلة: "كل سنة وانتى طيبة نيسو".

ريهام حجاج

استطاعت النجمة ريهام حجاج فرض نفسها كواحدة من أبرز فنانات جيلها على الساحة الفنية خلال السنوات الأخيرة، بعدما قدمت عدداً من الأدوارالمميزة التي أثبتت من خلالها موهبتها في التمثيل وهو ما دفع صناع الدراما للمراهنة عليها وإسناد البطولة المطلقة لها العام الماضي في مسلسل "كارمن" الذي ينتمي لنوعية أعمال الـ60 حلقة.

واستكملت ريهام حجاج خطواتها في البطولة المطلقة هذا العام بتقديمها مسلسل "لما كنا صغيرين" التي نافست به في موسم دراما رمضان الماضي، لتؤكد جدارتها بتقديم البطولة المطلقة لاسيما وأن العمل نافس العديد من مسلسلات كبار النجوم في الموسم واستطاع التواجد وبقوة وحصد نسب مشاهدة عالية وكان محل نقاش السوشيال ميديا وقت عرضه.

وأشاد متابعو المسلسل بأداء النجمة ‏ريهام حجاج ‏لشخصية "دنيا" ضمن الأحداث خاصة أنها ‏شخصية مركبة تتضمن مراحل ‏زمنية مختلفة وصراعات نفسية ‏قوية وحالات شعورية وإنسانية، كما أشادت ‏الفتيات ‏بـ"استايل" وأزياء بطلة العمل التي اعتبرها من "أشيك" نجمات دراما رمضان.‏

نجاح "لما كنا صغيرين" بهذا الشكل اللافت، جعل ريهام حجاج تقدم على اختيار عمل جديد أضخم من الناحية الإنتاجية وهو ما حدث بالفعل حيث استقرت على سيناريو بعنوان "باسيلة" مع المنتج والمخرج الكبير طارق العريان أولى تجاربه في عالم الدراما التليفزيونية حيث تم الاتفاق معه ليكون منتجاً ومشرفاً على الإخراج في هذا العام.