شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام عن التعاون مع سهم وفهد عافت فى ألبومها "مزح": إبداع ونصوص عبقرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت النجمة أنغام، عن سعادتها بالتعاون مع الملحن السعودى سهم، والشاعر الغنائى فهد عافت، اللذان تعاونت معهما خلال ألبومها الغنائى الأخير "مزح" التى أدته باللهجة الخليجية، حيث قالت أنغام، إن "سهم" موهوب موهبة غير عادية ومبدع وأن العمل معه متعة كبيرة، كما وصفت "عافت" بأنه شاعر فذ ومثقف كبير وكلماته عبقرية.

وكتبت أنغام، عبر حسابها على تويتر: "موهوب موهبة غير عادية، مبدع.. مجدد طاقة موسيقية فنية كبيرة، شغوف بالموسيقى وكأنها روحه، عن سهم أتحدث، العمل معك متعة كبيرة".





وأضافت أنغام: "فهد عافت، الشاعر الفذ والمثقف الكبير، كتب عنى منذ سنين طويلة كلامًا جميلًا لازلت أذكره حتى الآن، ولم أكن أتخيل حينها أننى سأسعد بغناء نص من نصوصه العبقرية.. شكرًا فهد عافت".





وكانت النجمة أنغام، طرحت مؤخرا، ألبومها الخليجى "مزح"، الذى تعاونت فيه مع مجموعة من كبار الشعراء والملحنين ومنهم، "سهم" و "صادق الشاعر"، ومن الشعراء، الأمير بدر بن عبد المحسن الذى يقدم أغنية "مزح" من ألحان "صادق الشاعر"، والشاعر الأمير عبد الرحمن بن مساعد والذى شارك فى الألبوم بـ 5 أغنيات وهى : "أناني"، "طاولة" من ألحان "صادق الشاعر" وثلاث أعمال أخرى وهى "ثلاث حروف، آخر لقاء ، تسلم يدينه" من ألحان "سهم".

أما الشاعر الأمير سعود بن عبد الله فيشارك بأغنية "إسمك حبيبى " من ألحان "صادق الشاعر، و"غريب" من ألحان "سهم " ، فيما يقدم الشاعر الأمير سعود بن محمد العبد الله الفيصل أغنية "أدور" من ألحان "سهم"، والمستشار تركى آل الشيخ يقدم أغنية "لايقين عليك" من ألحان "سهم"، وكذلك الشاعر " واحد " صاغ أغنية "لا تستغرب" من ألحان "سهم " ، بينما تشارك الشاعرة الجادل فى أغنية "ألف آسف" من ألحان "صادق الشاعر" ، وكذلك الشاعر سعود البابطين الذى كتب أغنية "أبطى عليك" ألحان " سهم " والشاعر "قوس "فى أغنية "هنا وهناك" ألحان "سهم" ، وأخيراً قدّم الشاعر فهد عافت أغنية "ظل وهجير" ألحان "صادق الشاعر"، يضم الألبوم 15، أغنية تنوعت مابين الكلاسيكى والطرب العصرى بأسلوب شبابى مفعم بالحب والرومانسية .