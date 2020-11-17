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أحمد حاتم يتحول إلى آسر ياسين بعد حلاقة ذقنه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجئ الفنان الشاب أحمد حاتم عمر، جمهوره ومتابعيه بـ"لوك" جديد، لم يعتاده المشاهدين من قبل، منذ فترة طويلة بعد تخليه عن الشارب و"لحية ذقنه"، حيث ظهر فى صورة التقطها داخل الأسانسير ونشرها عبر حسابه الرسمى على انستجرام، أتبعها تعليق: "سلم نفسك.. الأسانسير كله محاصر".

أحمد حاتم بعد تخليه عن لحيته
أحمد حاتم بعد تخليه عن لحيته

لوك أحمد حاتم عمر، الجديد، أصبح مادة للاستغراب والدهشة والهزار، حيث قام عدد من الفنانين بالتعليق على صورة حاتم، بايموشن "الضحك" منهم عادة عبد الرازق ونهى عابدين والفنانة أسيل عمران، بينما علقت سلمى أبو ضيف، بسؤال "من أنت".

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من ناحية أخرى، يُعرض للفنان أحمد حاتم حاليا فى دور السينما فيلم "الغسالة"، الذى يعد آخر أعماله السينمائية، ويشاركه فى البطولة كل من محمود حميدة، هنا الزاهد، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، محمد سلام، تأليف ‏عادل ‏صليب، ‏إخراج ‏عصام عبد الحميد.‎

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جدير بالذكر أن فيلم "‎الغسالة" إنتاج مشترك بين شركات "نيو سينشري" و"أفلام مصر العالمية" و"سينرجي"، ويتولى التوزيع محليًا شركة "دولار فيلم".

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وكان وضع الفنان أحمد حاتم صناع فيلم "ريتسا" فى ورطة بعد اعتذاره عن العمل فى اللحظات الأخيرة وقبل انطلاق التصوير، حيث تم الانتهاء من التحضيرات والبروفات ومعاينة أماكن التصوير، وتحديد موعد بدء التصوير، إلا أنه قدم اعتذاره للشركة المنتجة دون الإعلان عن السبب الذى جعله ينسحب من العمل.

 

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كما تعاقد الفنان أحمد حاتم، على فيلم جديد يحمل اسم "العاشق"، حيث أعلن المنتج السينمائى أحمد السبكى عن ذلك مؤخراً من خلال حسابه الرسمى على موقع انستجرام، ونشر صورة مع حاتم وعلق عليها، قائلا: "فيلم العاشق تأليف محمود زهران إخراج عمرو صلاح".

 

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