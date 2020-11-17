"كلموها عني من بعيد لبعيد".. أول تعليق لتامر عاشور بعد طلب زوجته الطلاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

يبدو أن الفنان تامر عاشور، متمسك بزوجته سمر أبو شقة، رغم إعلانها بالأمس، انفصالهما منذ فترة وإصرارها على الطلاق.

ونشر عاشور، اليوم الثلاثاء، صورة له عبر "فيسبوك"، يظهر فيها وهو داخل كابينة اتصالات محاطة بالكثير من الورود، وعلّق بجملة من كلمات أغنيته الشهيرة "كلموها عني"، وكتب: "كلموها عني من بعيد لبعيد".

كما نشر عاشور، جملة أخرى من كلمات أغنيته "الرك على النية"، وكتب: "يا صغيرة على الحُب أنا سهران أنا ليلي، سيرتك في أغانيا ومواويلي".

وكانت سمر أبو شقة زوجة المطرب تامر عاشور كشفت عن طلبها للطلاق من زوجها من خلال عدة أسئلة طرحها عليها متابعيها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وجاءت بعض الأسئلة عن علاقتها بزوجها تامر عاشور، ومنها: "مش ناوية ترجعي لأبو أيام؟"، لترد سمر: "لا أنا متمسكة بطلب الطلاق وخلاص قرب".

وطرح أحد المتابعين سؤالا آخر: "هو إنتي وعاشور لسه متجوزين وعايشين سوا؟"، ردت سمر: "لسه متجوزين بس مش عايشين سوا".

وردت على متابع آخر سألها: "مش عايشة في بيت تامر عاشور ليه وإنتي لسه مراته وليه بعيد عن بعض؟" قائلة: "لأننا منفصلين وأنا طالبة الطلاق من كتير".

واستقبل تامر عاشور، مولودته الأولى والتي أطلق عليها اسم "أيام"، في فبراير 2019، وهو اسم ألبومه الأخير الذي ضم 11 أغنية.