زوجة تامر عاشور تحذر الجمهور: مش مقبول أي إساءة لـ "أبو بنتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

ما زالت سمر أبو شقة زوجة المطرب تامر عاشور ترد على أسئلة متابعيها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، حول علاقتها به، خاصة مع إعلان رغبتها في الانفصال عنه.

ويبدو أن سمر تلقت العديد من الرسائل التي تتضامن مع موقفها وصلت لحد الإساءة لزوجها المطرب الشهير، وهو ما رفضته ووجهت رسالة لمتابعيها قائلة: "كان نفسي أرد على كل أسئلتكم بس هي كتير أوي وملحقتش، شكرا على كل الكلام الحلو والدعوات والحب، بس فيه رسايل مش عجباني مردتش عليها بعد ما شوفتها لانه مش مقبول ابدًا أي إساءة عندي لأبو بنتي حتى لو ده حب فيا".

وكانت سمر أبو شقة زوجة تامر عاشور كشفت عن طلبها للطلاق، من خلال عدة أسئلة طرحها عليها متابعيها.