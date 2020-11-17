بسمة وهبة تتعرض لموقف محرج في مهرجان الفضائيات (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

حرصت الإعلامية بسمة وهبة، على حضور حفل افتتاح الدورة 11 من مهرجان الفضائيات العربية.

وظهرت بسمة وهبة على السجادة الحمراء بفستان أبيض من قطعتين بسيط بأكمام وحزام ذهبي من الوسط.

وما لم تتوقعه بسمة وهبة، أن تتعرض لموقف محرج يفسد ليلتها، إذ سُكب على فستانها خليطا من عصير الفراولة والمانجو.

ونشرت بسمة، عبر حسابها على "إنستجرام"، مقطع فيديو يُظهر ما تعرضت له ملابسها، معلّقة: "مش معقول! لا إله إلا الله.. ممكن حد يقولي إيه ده؟".

وكانت الإعلامية بسمة وهبة، أجرت عملية جراحية في المعدة بلندن أواخر الشهر الماضي.

وينطلق مهرجان الفضائيات العربية في دورته 11، يوم الاثنين، وتُهدى الدورة الحادي عشر تخليدا لذكرى الفنانة رجاء الجداوي وبحضور أهم رؤساء القنوات الفضائية والشخصيات العامة وكبار الإعلاميين ونجوم الفن للدراما والسينما.