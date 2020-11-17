"خدمته لوحدي وتقبل مرضه وعمره ما تاه عننا".. ماذا قالت شهيرة عن محمود ياسين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحل الفنانة شهيرة ضيفة على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، الجمعة المقبل في التاسعة مساء على قناة CBC.

وخلال البرومو القصير الذي نشرته منى الشاذلي عبر حسابها بـ"إنستجرام"، قالت شهيرة العديد من التصريحات أبرزها:

- "المرض مبيخلهوش يساعد نفسه وهو عمره ما تاه عننا".

- قررت إني هخدمه لوحدي ومش هدخل عليه حد غريب ويشوفه نايم قدامه".

- "محمود ياسين صغير على إنه يجيله تصلب شرايين قوي كدا".

- قالت باكية: "تقبل مرضه بلا مبالاة ولا كأنه سمع حاجة".

- نجلاء فتحي مجتش العزا.. وفلان كان المفروض يكلمني في التليفون".

- قالولي محمود كان بيعرفك؟.. يعرفني يا نهار أسود".

- "ماكنش في لياقته البدنية ولا في لياقته الصحية".

- "لما كنت أزعل منه كان يقولي بصي مفيش أحسن من أخلاق محمود ياسين في الدنيا".

- الراجل ده راح مني، وكنت مكروهة من الستات كلهم، ستات عبيطة".

- "اترجوني في مهرجان إسكندرية عشان يحضر وعمرو طلع معاه على المسرح".

وتوفي الفنان محمود ياسين في الـ14 من أكتوبر المنقضي بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز الـ79 عامًا.