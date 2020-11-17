فن ومشاهير

تراند اليوم : بطلة الفيديوهات الإباحية تستعين بحديث شريف لمواجهة أزمتها

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استعانت الفنانة المصرية ، بحديث شريف، للتعبير عن الصعوبات التي تواجهها حاليًا خاصة بعد أزمة الفيديوهات الفاضحة مع المخرج .
وعادت منى فاروق إلى دبي بعدما حاولت الاستقرار في القاهرة والعودة إلى عملها مجددًا إلا أنها لم تتمكن، وخرجت في مقطع فيديو باكية تؤكد فيه أنها لا زالت تدفع ثمن خطئها.

ونشرت منى، الحديث الشريف : "ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول، إنا لله وانا اليه رَاجِعون، اللهم أجرني في مصيبتي، وأخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته، وأخلف له خيراً منها".

وكان قد انتشر مقطع فيديو فاضح لها مع المخرج المصري خالد يوسف، والفنانة ، وتم القبض عليها ثم الإفراج عنها بكفالة مالية.

الكلمات الدلائليه
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