تراند اليوم : بطلة الفيديوهات الإباحية تستعين بحديث شريف لمواجهة أزمتها

استعانت الفنانة المصرية منى فاروق ، بحديث شريف، للتعبير عن الصعوبات التي تواجهها حاليًا خاصة بعد أزمة الفيديوهات الفاضحة مع المخرج خالد يوسف وعادت منى فاروق إلى دبي بعدما حاولت الاستقرار في القاهرة والعودة إلى عملها مجددًا إلا أنها لم تتمكن، وخرجت في مقطع فيديو باكية تؤكد فيه أنها لا زالت تدفع ثمن خطئها.

ونشرت منى، الحديث الشريف : "ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول، إنا لله وانا اليه رَاجِعون، اللهم أجرني في مصيبتي، وأخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته، وأخلف له خيراً منها".

وكان قد انتشر مقطع فيديو فاضح لها مع المخرج المصري خالد يوسف، والفنانة شيما الحاج، وتم القبض عليها ثم الإفراج عنها بكفالة مالية.