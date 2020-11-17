فايروس كورنا ينهي حياة المخرجة الفرنسية نيللي كابلان 

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 10:45 مساءً - توفيت المخرجة الفرنسية والأرجنتينية المولد نيللي كابلان في أحد مستشفيات جنيف عن عمر ناهز التاسعة والثمانين عاماً بعد إصابتها بفايروس كورونا المستجد Covid19، وهي واحدة من أيقونات الموجة السينمائية الفرنسية الجديدة وعرفت أيضاً كصحافية وكاتبة بارعة وسابقة لعصرها تكتب عن نظرية الفيلم والنقد والخيال السريالي. وقد احتفى بها العالم في عام 2019 من خلال معرض إستعادي يحمل عنوان "أشياء متوحشة: أفلام نيللي كابلان الشرسة".

ولدت كابلان، في بوينس آيرس عام 1931 ثم هاجرت إلى باريس عندما كانت في الثانية والعشرين من العمر وأخرجت خلال مرحلة الستينيات العديد من الأفلام الوثائقية القصيرة منها فيلم "نظرة بيكاسو" في عام 1967 و"فيكتور هوغو" ثم أخرجت فيلمها الروائي الطويل الأول في عام 1969 والذي يحمل عنوان Avery curious girl (فتاة فضولية للغاية) ومن أفلامها "بابا لي بتي باتو" في عام 1971 و"نيا" في عام 1976 و"شارل إيه لوسي" في عام 1979 و"بات دو فولور" في عام 1985 و"بليزير دامور" في عام 1990.



