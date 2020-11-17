شارك الفنان محمد رمضان جمهوره ومتابعيه مجموعة صور جديدة من حفل جوائز مهرجان القنوات الفضائية، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وعلق "رمضان": "جائزة أحسن ممثل من مهرجان القنوات الفضائية عن مسلسل البرنس "، وظهر "رمضان"في الصور على السجادة الحمراء بجاكيت أخضر، وبنطلون أسود.
وإنطلق مساء أمس، حفل مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ11، وجاءت هذه الدورة تخليدًا لذكرى الفنانة الراحلة رجاء الجداوي وبحضور أهم رؤساء القنوات الفضائيةوالشخصيات العامة وكبار الإعلاميين ونجوم الفن للدراما والسينما.
مسلسل "البرنس" من بطولة الفنانة نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش، أنعام الجريتلى، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد حصد جائزة أفضل ممثل .. محمد رمضان يشارك نجاحه مع جمهوره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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