محمد عز يروج لـ "ضربة معلم" من خلال البرومو الرسمي للمسلسل

نشر الفنان محمد عز، البرومو الرسمي للمسلسل الجديد "ضربة معلم" من بطولة النجم محمد رجب، والذي من المقرر عرضه خلال الاسبوع القادم على فضائية "CBC". وعلق "عز" على البرومو الرسمي، قائلاً:" ضربة معلم توكلنا على الكريم .. يارب كرمك وتوفيقك ". ضربة معلم توكلنا على الكريم .. يارب كرمك وتوفيقك ". مسلسل "ضربة معلم" من بطولة الفنان محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء رجب، محمد الصاوى، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

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