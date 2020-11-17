إسلام إبراهيم يشارك جمهوره تفاصيل تكريمه بمهرجان الفضائيات

شارك الفنان إسلام إبراهيم متابعيه وجمهوره بمجموعة صور من حفل مهرجان الفضائيات العربية الذي اقيم مساء أمس الأحد بإحدى فنادق القاهرة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وحصد "إسلام" جائزة النقاد الخاصة، خلال مهرجان الفضائيات العربية في دورته الحادية عشر

وذلك عن مشاركته في مسلسل "100 وش"، والذي عرض في رمضان الماضي.

وتم تكريم خلال المهرجان عدد من نجوم الفن والاعلام الأفضل لهذا العام، وكانت اهدت إدارة مهرجان الفضائيات العربية هذه الدورة تخليدا لذكرى الفنانة

رجاء الجداوي وبحضور أهم رؤساء القنوات الفضائية والشخصيات العامة وكبار الإعلاميين ونجوم

الفن للدراما والسينما.

يذكر أن، مسلسل "100 وش"، عرض في رمضان الماضى وشارك في بطولتة النجمة نيللى كريم و آسر ياسين، وعلا رشدى ومصطفى درويش وإسلام إبراهيم، و زينب غريب و دنيا ماهر وعدد كبير من الفنانين، تأليف أحمد وائل وعمرو الدالى، إخراج كاملة أبو ذكرى.