بيومي فؤاد يروي تفاصيل تجربته التمثيلية والمسرحية

عقد، اليوم الثلاثاء، مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته الخامسة، مؤتمراً صحفياً للفنان بيومي فؤاد، بحضور نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، وبرئاسة الفنان مازن الغرباوي .

وأدار المؤتمر، الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر، والذي بدأ بكلمات عن تجربة الفنان بيومي فؤاد في المسرح قبل الشهرة، حيث قائل: "هو دفعتي لدى المخرج خالد جلال بمركز الإبداع الفني وهو فنان مثابر ومكافح ونموذج لكل فنان يريد أن يصبح نجما، فإخلاصه في المسرح وتميزه كان سببا رئيسيا في لفت الأنظار إليه في الوسط وهو فنان له طعم مختلف في التمثيل، ويمنح أي دور يقدمه أهمية وأي شخصية يصبغ عليها طعمه كممثل" .



وكشف "بيومي" خلال المؤتمر عن تجربته في التمثيل الدرامي والسينمائي والتمثيل المسرحي، حيث قال: "أحببت المسرح جدا وأنا في كلية فنون جميلة وقدمت عددا من العروض المسرحية من بعد تخرجي في الكلية

من عام 1990 إلى عام 1997، وتعد مسرحية "اوبريت الدرافيل" هي أول عمل مسرحي أقدمه وأتقاضي عليه أجرا، وبدأت المسرح من السنة الثانية بالكلية ومن يومها أصبح يقال بيومي يدرس المسرح و يهوى الفنون الجميلة".وإستكمل بأحد المواقف التي تعرض لها في بداية مشواره مع المخرج شريف عرفة قائلا: في اعمال السيرة الذاتية يتم اختيار الممثل للشبه من الشخصية وليس لكفاءته، ففي فيلم "حليم" كنت اقدم شخصية احمد فؤاد حسن وهو صغير، فكنت كل يوم اسأل شادي الفخراني مساعد المخرج وقتها عن السيناريو و الحوار الذي سوف اقدمه، فكان في كل مرة يقول لي اننا سوف نقدم مشهد بدون كلام، وفي احد الأيام سألت الأستاذ شريف عرفه مخرج العمل هل شخصية احمد فؤاد حسن كان اخرس لاني علمت فيما بعد أن شادي كان يخجل من ابلاغي بان الدور صامت .كما صرح بأنه يستعد لعرض برنامج جديد علي قناة نادي الأهلي، حيث قال سوف استضيف خلاله كبار نجوم الزمالك، لاننا في الفترة الأخيرة اصبحنا نرى تعصب كبير في الجمهور ، وتنمر بين الفرقتين.كما تحدث أشرف زكي قائلا عن موهبة الفنان بيومي فؤاد، حيث قال: عمره ما بيقيس الدور، واستطاع ان يجعل من الدور مؤثر حتى لو كان صغير، واتلقى تليفون اسبوعيا من بيومي فؤاد يسألني عن احتياجات الزملاء في النقابة، فلا اتذكر اني في يوم تحدثت اليه لاطلب منه شيء لزميل ورفض ولكني اطلب منه ان يتأنى في اختياراته، وان يعيد النظر في آليات الشغل، فنحن نحتاج الى كتابة التاريخ كفنانين.

انطلق مساء أمس، حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح في دورته الخامسة، بحضور نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، وعدد من نجوم الفن وعلى رأسهم الفنانة حنان مطاوع، بيومي فؤاد، سميحة أيوب، الإعلامي الكبير مفيد فوزي، مروة عبد المنعم ويقدم الحفل الفنانة لقاء سويدان ومنة بدر تيسير.