أحلام ترد على تغريدة تركي آل شيخ : لو طلبت حساباتي البنكية أرسلتها لك

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 10:22 مساءً - منذ 22 دقيقة

آخر تحديث: 17 - نوفمبر - 2020 10:00 مساءً

أثارت تعليقات النجمة أحلام الشامسي على تغريدات رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل شيخ الذي اعلن بأنه قام بتوزيع 90% من ثروته بعد مرضه ترحيبا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أثنوا على ردود أحلام التي أظهرت حبا كبيرا لآل شيخ، حيث اعلنت بأنها مستعدة لتعطيه كل حساباتها البنكية.

ووجهت أحلام رسالة إلى تركي آل الشيخ، على “تويتر” قالت فيها: “والله لو طلبت حساباتي أرسلتها لك صاحب فضل أقسم بالله وربي ما يحوجك لأي حد والنعم بوناصر”.

وسافر تركي آل الشيخ إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليبدأ المرحلة الثانية لعلاجه طبقا لتعليمات الأطباء في نيويورك بعد أن خضع لرحلة علاجه الأولى هناك نهاية يوليو/ تموز الماضي، لكنه فاجأ جمهوره خلال الأشهر الماضية بقرب عودته من نيويورك، وقال: “الحمد الله بشوف الرياض قريب إن شاء الله وأشوفكم واحشيني، أيام وأعود بإذن الله”.

وكتب آل الشيخ، على “تويتر” تغريدة مثيرة للجدل تسببت في رد أحلام عليه وعرض تقديم حساباتها البنكية له.

وقال: “أنا كنت شخص بسيط وأحلامي بسيطة ويمكن بري بجدي وجدتي إللي كنت عايش معهم حتى ماتو الله يرحمهم ودعواتهم لي فتحت لي آفاق”، مضيفا: “جيت عند شخصية استثنائية اسمها سيدي ومولاي محمد بن سلمان اللي تعلمت منه الكثير واللي فتح فكري لأشياء كثير وعلمني وزرع فيني حب العمل والطموح والكرم وحب مساعدة الناس ونصرت المظلوم”.

وتابع، وفقا لنص التدوينة: “هاذي كلها فيني في الأساس لكن هو عززها.. أنا صرت معالي وعمري ٣٢ سنة ولم أكن من الأسره الحاكمة أو أحد دعمني غير ربي وثقة سيدي محمد بن سلمان ولد الملك العظيم مولاي الملك سلمان”.

وقال تركي آل الشيخ: “أنا سويت شي وأتمنى الناس تستوعبه وتعمل زي في مثل حالتي. أنا قبل عمليتي الأخيرة قسمت ورثي وأكثر من٩٠ في المئة من فلوسي ومابقى عندي إلا شي بسيط… وقصدي أمن أهلي بعدي ولايحتاجون أحد أو تصير مشاكل بينهم واللي جاب الفلوس يجيب غيرها والله يرزق يعني أهلي يقدرون”.