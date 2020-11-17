شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يقترب من 8 ملايين مشاهدة بأغنية "كرهتنى فى الحب" فى أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتربت أغنية "كرهتنى في الحب" الذى طرحها النجم تامر حسنى منذ أسبوع من حوالى 8 ملايين مشاهدة على يوتيوب وهى من كلمات محمد البوغة وألحان محمود خيامي وتوزيع طارق عبد الجابر ميكس وماستر أمير محروس، وتعد من ضمن ألبومه الغنائى الذى يحمل اسم "خليك فولاذى".

وسبق وأعلن النجم تامر حسنى عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك عن طرح أغنيته جديدة بعنوان "قولني كلام"، حيث كتب: "استمع الآن لأغنية (قولني كلام) أحدث أغنية من ألبوم خليك فولاذي"، كما لم يكتف بذلك وإنما شوق جمهوره لأغنية جديدة باسم "كرهتني في الحب" حيث كتب: "وانتظروا بعد ساعة من الآن أغنية كرهتني في الحب".

من ناحية أخرى، ظهر النجم تامر حسنى فى فرح الفنانة الشابة هنادي مهنا على الفنان أحمد خالد صالح، وقام بغناء أغنيته الجديدة "مابطلناش إحساس".

وتقول كلمات الأغنية: كبرنا وعقلنا مابقاش كلامهم يشغلنا، ولا بنهتم نعرف ناس بتهملنا، كبرنا وفهمنا عرفنا إن الوجع أوقات، بيجى ويمشى بس عشان يعلّمنا، بطّلنا نقيس مقامتنا بعيون الناس، مش كل الناس بتشوف ولا كل الناس تتقاس، بطّلنا نحب زيادة مبطّلناش إحساس، سيبنا اللى بيسيبنا وبطّل بُعده يتعبنا، بقينا مع اللى فاز بقلوبنا وكسبنا، كبرنا فى عينينا ودى الحاجة اللى تعنينا، بقينا ندوس على الأوجاع تعلّينا.